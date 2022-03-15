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Van'da düzenlenen operasyonlarda 1533 kaçak göçmen yakalandı

Van'da jandarmanın 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı.

DHA15 Mart 2022 Salı 08:39 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 08:39
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar yapıyor. 7-13 Mart'ta 37 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden ekipler, 1530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1'i İran, uyruklu olmak üzere toplam 1533 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araca el konulurken, 24 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.
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