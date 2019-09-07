Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van'da düzenlenen terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi
- AA
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak, barınak ile malzeme depolarının tespiti ve imhası amacıyla 6 Eylül'de operasyon başlatıldı.
Özel harekat polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren operasyonunda bir mağara tespit edildi.
Mağarada, aralarında bilgisayar program CD'si, gece görüş için kask aparatı, piknik tüpü, çay, mangal, battaniye ve tavanın da bulunduğu malzemeler ele geçirildi.
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