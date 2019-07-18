Van'da minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.