Van'da eğitime kar engeli
Van'ın Çatak, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Çatak, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.
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