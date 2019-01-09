Van'da eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Çatak, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.