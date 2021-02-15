Van'da ele geçirildi! El yapımı patlayıcı imha edildi

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:03 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:03

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Saray ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kapıköy Sınır Kapısı D-300 kara yolu 95. kilometresinde Devlet Demir Yolları üst geçidi köprü başlangıç kısmında, yola gömülü vaziyette 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı belirlendi.

Patlayıcı, adli makamlara bilgi verilerek imha edildi.