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Van'da ''Eren Abluka Sonbahar-Kış-25'' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Van'da 480 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu” başlatıldı.

IHA26 Ocak 2023 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
Van'da ''Eren Abluka Sonbahar-Kış-25'' operasyonu başlatıldı
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 (Van/Çatak - Acarlar) Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinden oluşan 4 tabur 480 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

BİNGÖL'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AİT TOPRAĞA GÖMÜLÜ 3 KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ BULUNDU

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalında düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör ve 351 mermi ele geçirdi.

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