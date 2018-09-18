Van’da ev eşyalarının içerisinde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van Özalp karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada ev eşyalarının içerisinde 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- İHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında VanÖzalp karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada eşya kolileri içerisine zulalanmış; toplam 10 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü M.C.D. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.
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