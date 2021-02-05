İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Şubat 2021 Cuma / 23 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,086
  • EURO
    8,5002
  • ALTIN
    409.133
  • BIST100
    1545.74
Güncel

Van'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Van'da taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA05 Şubat 2021 Cuma 15:40 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 15:40
ABONE OL

Kaza, öğleden sonra Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 30 T 0026 plakalı taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesetleri, morga konuldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.