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Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Van'da polis ekipleri tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

IHA18 Ekim 2022 Salı 23:30 - Güncelleme:
Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanması ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 540 Euro, 2 bin 555 Türk Lirası, 4 bin 500 gram gümüş külçe, 10 adet örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şüpheli şahsın Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam etmektedir" denildi.

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