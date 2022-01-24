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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu 17 organizatör tutuklandı.

IHA24 Ocak 2022 Pazartesi 09:21 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:21
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17 - 23 Ocak 2022 tarihleri arasında 9 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 3 Afgan ve 3 İran uyruklu olmak üzere 19 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış, yabancı uyruklu 6 şahıs ile birlikte 17 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 421 bin 876 TL idari para cezası uygulanmış, 3 araca el konulmuştur" denildi.

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