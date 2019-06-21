29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7908
  • 6,5376
  • 258.869
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'da hava destekli terör operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde hava destekli düzenlenen operasyonda araziye gömülü çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik planlanan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi kırsalında 20 Haziran 2019 tarihinde hava destekli icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Halil Gezgin Operasyonunda, araziye gömülmüş vaziyette; 3 adet sırt çantası, 2 adet telsiz, 3 adet yelek, 7 adet battaniye, 4 adet güneş paneli, 2 adet tüp, 12 adet jelikan, 1 adet met, 1 adet ocak, 200 kilogram küp şeker, 120 kilogram kuru fasulye, 49 kilogram tuz, 10 kilogram tahin-pekmez, 2 takım terörist kıyafeti, 2 adet uyku tulumu, 47 kilogram çay, 6 kilogram helva, 5 kilogram zeytin, 60 kilogram ayçicek yağı, 60 kilogram silah yağı, 7 adet çakmak gazı, 4 kilogram ikramlık şeker, 1 çift ayakkabı, 11 karton sigara, 1 adet çamaşır ipi, 20 kilogram makarna, 18 kilogram salça, 4 kilogram reçeli, 17 kilogram peynir, 1 kilogram toz deterjan, 11 adet strafor, 20 litre mazot, 1 adet çanta, 1 adet kadın montu bulundu.
 
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

Metin Külünk’ten gönül seferberliği çağrısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

75 yıl aradan sonra ana vatanlarındalar

75 yıl aradan sonra ana vatanlarındalar

İşsiz annelere günlük 80 lira destek

İşsiz annelere günlük 80 lira destek

Meteoroloji 9 il için uyardı: Sel, heyelan ve yıldırım düşmesine dikkat

Meteoroloji 9 il için uyardı: Sel, heyelan ve yıldırım düşmesine dikkat

Yavuz yola çıktı... Donanma koruyacak

Yavuz yola çıktı... Donanma koruyacak

Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

Hayatında hiç görmemişti! Şimdi para basıyor

Hayatında hiç görmemişti! Şimdi para basıyor

2 gündür haber alınamıyordu... Eski şoförü ölü bulundu

2 gündür haber alınamıyordu... Eski şoförü ölü bulundu

Galatasaray'dan sürpriz transfer

Galatasaray'dan sürpriz transfer
 

POPÜLER HABERLER

İBB’nin ödüllü projesi muhtar bilgi sistemi ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu

İBB’nin ödüllü projesi muhtar bilgi sistemi ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu

Yerli tabanca güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor!

Yerli tabanca güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor!

Orman içindeki gizli cennet... Çok az kişi biliyor

Orman içindeki gizli cennet... Çok az kişi biliyor

Hangi meyve hangi saatte yenmeli?

Hangi meyve hangi saatte yenmeli?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA