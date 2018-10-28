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Van'da 'Huzur ve Güven' uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı, 561 personelle kentte huzur uygulaması yaptı. Uygulamalarda, 8 bin 286 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 3 bin 556 araç kontol edildi.

  • DHA
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Van'da jandarmaya bağlı  KOM, İstihbarat, TEM Şubeleri ekipleri tarafından 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı. 561 jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda, 8 bin 286 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 3 bin 556 araç kontol edildi. Uygulumalarda  ekipler, 160 sürücüye  26 bin 172 TL idari para cezası keserken, çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer,vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devam etmek için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdirdi.

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