Van'da 'Huzur ve Güven' uygulaması

Jandarmaya bağlı KOM, İstihbarat, TEM Şube ekipleri tarafından 84 ekip ve 540 jandarma personeliyle gerçekleştirilen uygulamada, 1349 kişinin kimliği sorgulandı. Uygulamada, 2'si İran uyruklu 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Uygulamanın, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarına devam etmesi için sık sık yapılacağı belirtildi.