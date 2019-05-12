23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'da 'Huzur ve Güven' uygulaması

VAN'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı, 1349 kişinin kimliğini sorguladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Jandarmaya bağlı KOM, İstihbarat, TEM Şube ekipleri tarafından 84 ekip ve 540 jandarma personeliyle gerçekleştirilen uygulamada, 1349 kişinin kimliği sorgulandı. Uygulamada, 2'si İran uyruklu 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Uygulamanın, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarına devam etmesi için sık sık yapılacağı belirtildi.

Yer Rusya: İşadamı canını böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Artış 520 bini geçmiş durumda

Bakan Albayrak: Artış 520 bini geçmiş durumda

Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

İlk kez geçen yıl fotokapana yakalandı! Takibe alındılar

İlk kez geçen yıl fotokapana yakalandı! Takibe alındılar

Vahşetin arkasından miras çıktı

Vahşetin arkasından miras çıktı

Uçurumdan yuvarlanan AA muhabiriyle ilgili yeni gelişme

Uçurumdan yuvarlanan AA muhabiriyle ilgili yeni gelişme

Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Hiçbir dayanağı bulunmamaktadır

Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Hiçbir dayanağı bulunmamaktadır
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım´dan ´Seçim neden iptal edildi?´ sorusuna yanıt: Çok basit, çünkü çaldılar

Binali Yıldırım´dan ´Seçim neden iptal edildi?´ sorusuna yanıt: Çok basit, çünkü çaldılar

Yok böyle kavga... Milletvekilleri birbirine girdi

Yok böyle kavga... Milletvekilleri birbirine girdi

Yerden yüksek Passat

Yerden yüksek Passat

Kural ihlali yapanlar helikopterle denetlendi

Kural ihlali yapanlar helikopterle denetlendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA