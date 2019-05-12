Van'da 'Huzur ve Güven' uygulaması
VAN'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı, 1349 kişinin kimliğini sorguladı.
- DHA
Jandarmaya bağlı KOM, İstihbarat, TEM Şube ekipleri tarafından 84 ekip ve 540 jandarma personeliyle gerçekleştirilen uygulamada, 1349 kişinin kimliği sorgulandı. Uygulamada, 2'si İran uyruklu 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.
Uygulamanın, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarına devam etmesi için sık sık yapılacağı belirtildi.
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