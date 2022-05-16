İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2022 Pazartesi / 15 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,5302
  • EURO
    16,2145
  • ALTIN
    902.311
  • BIST100
    2416.27
Güncel

Van'da, iç güvenlik operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Van'da tespit edilen mağarada ele geçirilen mühimmatın imha edildiğini duyurdu. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği de belirtildi.

DHA16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu dün Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında iç güvenlik operasyonu düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen mağarada; havan mühimmatı, 150 kilo amonyum nitrat, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, el telsizi, 180 metre kablo, 6 akü, 3 jenaratör, 22 pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi; emniyetli olarak imha edildi. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği de belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.