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Van'da insan ticareti operasyonu: 9 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünün il genelinde yaptığı çalışmalarda kaçakçılık ve insan ticareti yapan 9 organizatör yakalandı.

IHA9 Ekim 2023 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Van'da insan ticareti operasyonu: 9 gözaltı
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Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 organizatörden 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan bir operasyonda 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

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