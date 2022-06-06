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Van'da insan ticareti yapan 5 organizatör yakalandı

Van'da göçmen kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 organizatör tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.' denildi.

IHA6 Haziran 2022 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
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Van'da polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda gözaltına alınan 11 organizatörden 5'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinden Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

  • Van Emniyet Müdürlüğü
  • Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü

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