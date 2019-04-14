Van'da İran sınırında erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, İran sınırı Böğrüpek Mahallesi yakınlarında yerde birisinin hareketsiz yattığını gören çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, erkek olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Başkale Devlet Hastanesi morgunu kaldırılan ceset, daha sonra Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin üzerinde Pakistan uyruklu bir kişiye ait evrak bulundu. Bu arada iki gün önce de olay yeri yakınlarında 6 erkek cesedi bulunmuştu.