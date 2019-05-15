Van'da kaçak avlanan 500 kilo inci kefali ele geçirildi

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ve her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefali balığının korunması için jandarma denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Edretim Sahil Bot Timi ekipleri, ilçenin Karahan ve Balaklı mahallelerinde kaçak balık avlayanlara operasyon düzenledi. Operasyonda, Van Gölü'ne atılan 500 metre uzunluğunda manyat tipi ağda 500 kilogram inci kefali ile 5 metre uzunluğunda sac tekne ele geçirildi. Balıklar Van Gölü'ne geri bırakılırken, ele geçirilen ağ ve tekne de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.