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Van'da kaçak göçmen donarak ölmüş olarak bulundu

Van’ın Başkale ilçesinde, yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir şahıs donarak hayatını kaybetti.

  • İHA
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İran sınırında devriye görevi yapan Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmepınar ile Yavuzlar mahalleleri kırsalında bir erkek cesedi buldu. Yapılan kontrollerde, üzerinden çıkan belgelere göre yabancı uyruklu olduğu ve yasadışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen şahsın donarak öldüğü tespit edildi. 
 
Başkale Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yabancı uyruklu şahsın cenazesi Van’a gönderildi.
 

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