Van'da 15 bin 650 paket kaçak sigara ve 60 gram eroin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muradiye ilçesinde Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında "dur" ihtarına uymayan şüpheli araç, takip sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada 15 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Van-Bitlis karayolunda sürdürülen yol kontrollerinde de yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen bir yolcunun üst aramasında 60 gram eroin bulundu.

Her iki olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.