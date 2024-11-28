Van'da karla mücadele sürüyor

Kentte önceki gün yağan kar yağışıyla birlikte 60 mahalle ve 98 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda mahalle ve mezra yollarından 134'ü yeniden açıldı. 24 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu arada, kar kalınlığının kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 35 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde okulların bugün için eğitim öğretime ara verildiği kent merkezinde dün gece boyunca çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, işlek caddeleri kardan temizlendi.