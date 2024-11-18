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Van'da korkunç olay! Dağdan kopan kaya parçaları canından etti

Van'ın Çatak ilçesinde dağdan yuvarlanan kaya parçalarının altında kalan 2 çobandan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

IHA18 Kasım 2024 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
Van'da korkunç olay! Dağdan kopan kaya parçaları canından etti
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Edinilen bilgiye göre, olay ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Alacayer Mahallesi kırsalında meydana geldi. Davut İnçamur ve Yakup İnçamur kendilerine ait hayvanları Bekirağa Yaylası'nda otlatmaya çıkardı. Çobanlar dinlenmek ve yağan yağmurdan korunmak için durdukları sırada dağdan kopup yuvarlanan kaya parçalarının altında kaldı.

2 ÇOCUK BABASI ÇOBAN KURTARILAMADI

2 çocuk babası Davut İnçamur (32) hayatını kaybederken, 5 çocuk babası Yakup inçamur (45) yaralandı. Yakup İnçamur'un olayı yakınlarına bildirmesi üzerine yakınları yetkilileri arayarak yardım talebinde bulundu.

ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANDI

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla arama kurtarma çalışması başlattı. Çobanların bulunduğu alana yol olmadığı için ulaşım güçlükle sağlandı.

ÇOBANLAR OLAY YERİNDEN YOLA 4 SAAT SONRA İNDİRİLEBİLDİ

Havanın kararması ve yağışın devam etmesi nedeniyle çobanlar olay yerinden yola 4 saat sonra indirilebildi. Yaralı çoban ambulansla Çatak Devlet Hastanesine götürülürken, hayatını kaybeden çobanın cansız bedeni de hastane morguna götürüldü.

  • çoban
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