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Güncel

Van'da koronavirüs karantinasındaki mahalleye erzak yardımı

Van'ın Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Albayrak Mahallesi'ndeki vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:19 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:19
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Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, hazırlanan yardım kolilerini mahalleye götürerek ailelere ulaştırdı.

Mahalle Muhtarı Mazhar Güngör, yaptığı açıklamada, mahallenin 10 gündür karantinada olduğunu söyledi.

Mahalleye yönelik yardımların devam ettiğini belirten Güngör, "Sağ olsun kaymakamımız, belediyemiz bizlere bugün yardım göndermişler. Bu yardımı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Cenab-ı Allah devletimizi korusun. Bizim devletimiz büyük bir devlettir. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Kaymakamımıza çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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