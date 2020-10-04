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  • Organizatörlerden biri HDP'li meclis üyesi! 15 kişilik minibüste 72 sığınmacı: 2'si havasızlıktan ölmüş
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Organizatörlerden biri HDP'li meclis üyesi! 15 kişilik minibüste 72 sığınmacı: 2'si havasızlıktan ölmüş

Van'da jandarmanın durdurduğu minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetmiş 72 sığınmacı yakalandı.

04 Ekim 2020 Pazar 15:56 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 16:22
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İpekyolu ilçesine bağlı Köşebaşı - Bostaniçi mahalleleri güzergahında S.B. idaresindeki 65 AAS 904 plakalı minibüsü ihbar üzerine durdurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş, 37 Pakistan, 33 Afganistan, 2 Irak uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler Ç.Ö, Ş.H, H.Ö. ile 3 araç daha yakalanmıştır. Konu ile ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş, alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanmıştır."

- ORGANİZATÖRLERDEN BİRİ HDP'Lİ MECLİS ÜYESİ

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatörden 1'inin Özalp Belediyesinin HDP'li Meclis Üyesi H.Ö olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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