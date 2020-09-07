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Van'da narkotik operasyonu: 56 kilo eroin yakalandı

Van'da polis ekipleri ile 'dur' ihtarına uymayan bir araç arasında kovalamaca yaşandı. Kıskıvrak yakalanan araçta 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

AA07 Eylül 2020 Pazartesi 09:33 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 09:36
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akköprü Mahallesi'nde devriye sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli aracı takip sonucu Ahi Evran Sokak'ta terk edilmiş buldu.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajında kolilerde 109 paket halinde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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