İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5709
  • EURO
    28,8339
  • ALTIN
    1636.67
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da operasyonlar ile farklı suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı
Güncel

Van'da operasyonlar ile farklı suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
Van'da operasyonlar ile farklı suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı
ABONE OL

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 64 yıl hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalanmış, 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu bünyesinde 3 adet cep telefonu, 11 bin 200 TL para ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarından; 1 adet ruhsatsız silah, 10 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda;

1 adet ruhsatsız silah, 3 adet fişek ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 aranan şahıs yakalanmış, 100 litre kaçak yakıt ele geçirilmiştir. Park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 62 şahıs, 19 araç ve 9 motosiklet sorgulanmıştır. 1 araca 4 bin 490 TL trafik cezası uygulanmıştır" denildi.

  • suçlu yakalama
  • polis operasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.