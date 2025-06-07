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Van'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin aydınlatma direğinde çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

IHA7 Haziran 2025 Cumartesi 13:33 - Güncelleme:
Van'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü
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Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Süphan Mahallesi İpekyolu Caddesi Süphan Ortaokulu karşısında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ALF 329 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanması için bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Merkezine götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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