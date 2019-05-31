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Van'da otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Erciş ilçesinde, otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Esra Çiçekler yönetimindeki 65 NL 252 plakalı otomobil, Erciş-Ağrı kara yolu Kocapınar Mahallesi yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iş makinesine arkadan çarptı. 
 
Kazada, otomobilde bulunan Bacan Kaplan, Derya Erkekler ve Duru Meryem Erkekler olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Yaralanan sürücü ile Nehir Güntürk, Melek Ecrin Erkekler ve Ekrem Güngör, ambulanslarla Van ve Erciş'teki hastanelere kaldırıldı.

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