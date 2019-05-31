Esra Çiçekler yönetimindeki 65 NL 252 plakalı otomobil, Erciş-Ağrı kara yolu Kocapınar Mahallesi yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iş makinesine arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Bacan Kaplan, Derya Erkekler ve Duru Meryem Erkekler olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Nehir Güntürk, Melek Ecrin Erkekler ve Ekrem Güngör, ambulanslarla Van ve Erciş'teki hastanelere kaldırıldı.