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Van'da PKK/KCK operasyonu: HDP eski ilçe eş başkanı gözaltına alındı

Van merkezli PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, HDP eski ilçe eş başkanının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

IHA9 Şubat 2022 Çarşamba 18:31 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:31
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek suçlarından, 8 Şubat 2022 tarihinde Van merkezli ve Mardin ilinde 8 hedef şahsa yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, aralarında HDP Eski İlçe Eş Başkanının da bulunduğu 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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