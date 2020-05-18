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Güncel

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:32 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:32
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda tespit edilen bir sığınakta, doçka uçaksavar silahı, G3 piyade tüfeği ve bu silahlara ait bir miktar fişek, 10 havan mühimmatı, 3 el bombası, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 silah üstü termal dürbün, 2 el dürbünü, 200 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda örgütsel doküman ve örgütsel kıyafetler bulundu.

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