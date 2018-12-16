Van'da terör örgütü PKK'nın 3 odalı sığınağı bulundu Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kış için hazırladığı 3 oda ve bir tuvaletten oluşan sığınak tespit edildi.