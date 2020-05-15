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  • Van'da şehit edilen 9 çocuk babası belediye çalışanı yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuş
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Van'da şehit edilen 9 çocuk babası belediye çalışanı yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuş

Van'ın Özalp ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik terör saldırısında şehit olan 9 çocuk babası belediye çalışanı Yıldırım Demir, ilçede yediden yetmişe herkesin yardımına koşmasıyla tanınıyordu.

AA15 Mayıs 2020 Cuma 11:54 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 11:54
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan belediye çalışanı Yıldırım Demir (64) ve Kinyaz Karalıoğlu'nun (60) evinde yas var.

Demir'in yaşadığı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asan yakınları, sosyal mesafe kuralına uyarak taziyeleri kabul ediyor.

Görev aldığı belediyede ağır kış koşullarında yolu kardan kapanan mahallelerde fedakarca çalışarak vatandaşlara hizmet götüren Demir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda da gönüllü yer aldı.

Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına koşan Demir, işine olan düşkünlüğü ve çalışkanlığıyla ilçe halkının takdirini kazanmıştı.

- PKK'LI TERÖRİSTLER 3 AY ÖNCE TEHDİT ETMİŞ

Devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırmak için mesai gözetmeksizin çalışan Yıldırım Demir'in yakınları, belediye çalışanının 3 ay önce de PKK'lı teröristlerce tehdit edildiğini anlattı.

Teröristlerin, 9 çocuk babası Demir'in yaşadığı evin duvarına gece yarısı büyük harflerle çarpı işaretleri içerisinde "PKK" yazdığını ifade eden yakınları, Demir'in tüm tehditlere rağmen ilçe halkına hizmet götürmekten vazgeçmediğini belirtti.

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