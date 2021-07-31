Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

AA 31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:48 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:49

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu.

Sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı mahallede suya kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı.

Yurtsever'in kurtarılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yurtsever, yaptığı açıklamada, hayvanlarını toplamaya çalışırken sel sularına kapıldığını söyledi.

Çok zor anlar yaşadığını belirten Yurtsever, "Her şeyimiz gitti. Babam da cezaevinde, burada değil." dedi.

Bölgede incelemelerde bulunan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, evleri hasar gören ailelerle görüştü.

Evleri yıkılan ailelerden 3'ü, ilçe merkezindeki pansiyona yerleştirildi. AFAD ekipleri selden etkilenenlerin ihtiyaçları için çadır kurmaya başladı.

Van Büyükşehir ve Başkale Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle kapalı yolları açarak evlerin önünde biriken çamur yığınlarını temizliyor.