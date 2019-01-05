Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki gece kulübünün çalışanlarından Y.D'nin silahlı kavgada öldürülmesi, A.Ç. ve T.A'nın yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Sokak ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliden 7'sini gözaltına aldı. Kavgada kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler A.Ç, T.D, C.S, S.Ç, F.B, O.C. ve İ.K. tutuklandı.

Şüphelilerden O.C. ve F.B'nin kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, diğerlerinin ise çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli S.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.