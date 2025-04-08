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Van'da silahlı saldırı: 1 ölü

Van'ın İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 53 yaşındaki F.K. hayatını kaybetti.

IHA8 Nisan 2025 Salı 13:22 - Güncelleme:
Van'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'nde bulunan bir taziye evi yakınlarında 53 yaşındaki F.K., evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle hedef alındığı belirtilen F.K., başından ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan F.K., hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Vanın İpekyolu
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