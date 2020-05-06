IHA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:43

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi’nde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası mahallede karantina uygulaması başlatıldığı belirtilerek, “Muhtar Mehmet Nuri Yönten de mahallede taziye kurulmasına izin verdiği için açılan soruşturma kapsamında İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınmıştı. Koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası, Ortanca Mahallesi’nde 9 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Bununla birlikte Ortanca Mahallesi’nde vaka sayısı 15’e yükseldi” denildi.

Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ile mahalleye bağlı Belliyurt mezrasında karantinanın bugün itibariyle sonlandırıldığı kaydedilen açıklamada, “Van’da şu anda 9 mahalle, 1 mezra, 5 sokak, 2 apartman (8 hane) karantina altında. Pandemi süresince toplam 38 bin vatandaşımız karantina altına alınmıştır. Karantinası tamamlananların dışında şu anda tedbir amaçlı 9 bin vatandaşımızın karantinası devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.