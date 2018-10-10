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Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Van'ın Çaldıran ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda, 2014 yılında, Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına katıldığı, kanunsuz eylem yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Amirliği ve özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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