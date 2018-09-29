Van’da teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlere ait iki sığınak, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
- İHA
Van İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesinin önüne geçmek amacıyla dün, Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda teröristlerin kullandığı iki sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 10 bidon benzin, 2 büyük boy tüp, 2 jeneratör, 5 bidon jeneratör yağı, 1 akü, 1 güneş paneli, 1 büyük telsiz, 1 büyük boy hilti, 2 met ve gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınaklar ve malzemeler imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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