Van’da teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlere ait iki sığınak, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.