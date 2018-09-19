Van'da yürütülen terör operasyonunda gömülü silah ve mühimmat bulundu

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, duyarlı vatandaşların, arazide silah ve mühimmat olduğu yönündeki ihbarı üzerine, operasyon düzenlendi.

Altınboğa Mahallesi kırsalında toprağa gömülü bir AK-47 piyade tüfeği, Sten marka makineli tabanca, AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 13 AK-47 piyade tüfeği fişeği bulundu.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.