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Van'da yürütülen terör operasyonunda gömülü silah ve mühimmat bulundu

Van'ın Özalp ilçesindeki terör operasyonunda arazide gömülü silah ve mühimmat bulundu.

  • AA
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İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, duyarlı vatandaşların, arazide silah ve mühimmat olduğu yönündeki ihbarı üzerine, operasyon düzenlendi.

Altınboğa Mahallesi kırsalında toprağa gömülü bir AK-47 piyade tüfeği, Sten marka makineli tabanca, AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 13 AK-47 piyade tüfeği fişeği bulundu.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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