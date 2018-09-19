Van'da yürütülen terör operasyonunda gömülü silah ve mühimmat bulundu
Van'ın Özalp ilçesindeki terör operasyonunda arazide gömülü silah ve mühimmat bulundu.
- AA
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, duyarlı vatandaşların, arazide silah ve mühimmat olduğu yönündeki ihbarı üzerine, operasyon düzenlendi.
Altınboğa Mahallesi kırsalında toprağa gömülü bir AK-47 piyade tüfeği, Sten marka makineli tabanca, AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 13 AK-47 piyade tüfeği fişeği bulundu.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.
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