Van'da terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi Van'ın Çatak ve İpekyolu ilçelerinde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, doçka ve kalaşnikof mühimmatı ile motosiklet aküsü ele geçirildi.