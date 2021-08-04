İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2021 Cuma / 27 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6386
  • EURO
    10,1692
  • ALTIN
    489.978
  • BIST100
    1434.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da terör örgütü PKK'nın inleri dağıtıldı
Güncel

Van'da terör örgütü PKK'nın inleri dağıtıldı

Van Jandama Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Taşlıyazı Mahallesi kırsalına düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silahlar ele geçirdi.

DHA4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:53 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:53
ABONE OL

Van Valiliği, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Taşlıyazı Mahallesi kırsalında çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerin yapılması maksadıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde, 1 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği 1 tabanca, 1 av tüfeği, bir miktar fişek ve malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.