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Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

  • DHA
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