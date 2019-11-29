Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
- DHA
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