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Van'da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • İHA
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi kırsalında, şehir merkezinde yapılacak eylemlerde kullanmak üzere silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneklerinin gizlendiği bilgisi elde etti.
 
Bu kapsamda yapılan operasyonda araziye gömülü vaziyette 2 adet Kalaşnikof tüfek, 12 adet Kalaşnikof tüfek şarjörü, 270 adet Kalaşnikof mühimmatı, 100 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 1 adet el bombası,10 metre kablo, 3 adet el yapımı ses bombası, 1 adet el telsizi, 2 çift terörist kıyafeti, 1 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 4 adet örgütü simgeleyen bez parçası, 2 çift ayakkabı, çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
 

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