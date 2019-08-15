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Van'da terör örgütü PKK'ya darbe

Van İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak operasyon yapıldı.

  • Van/24 Tv
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14 Ağustos 2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlileri; PKK/KCK bölücü terör örgütünün 15 Ağustos 1984 tarihinde Siirt’in Eruh İlçesinde ve Hakkari’nin Şemdinli İlçesinde gerçekleştirdiği silahlı eylemlerin yıl dönümünü bahane ederek güvenlik güçlerine taş, molotof, EYP, havai fişek atmak suretiyle yasa dışı gösteriler gerçekleştireceği tespit edilen şahıslara yönelik il merkezinde yapılan operasyonda; (8) Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında;
(1) Adet Alman Marka Makaralı tabanca,
(4) Adet şarjör,
(6) Fişek,
(20) Adet kurusıkı tabanca fişeği,
(1) Kutu 16'lı havai fişek,
Dijital materyal,
 
Edremit İlçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bulunan bir metruk binada;
(38) Adet Molotof Kokteyli,
(1) Adet amonyum nitrat ve çivi ile güçlendirilmiş mutfak tüpü (El Yapımı Patlayıcı) ele geçirildi.

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