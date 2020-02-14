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Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Şubat 2020 Cuma14:54 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:54

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilerin yakalanması için 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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