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Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı

Van'da 22-30 Kasım tarihlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 09:13 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:13
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" ve "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçlarından 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler ayrıca bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında kentteki 507 lise öğrencisini "terör örgütlerinin eleman kazandırma yöntemleri ve faaliyetleri" hakkında bilgilendirdi.

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