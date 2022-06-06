İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5834
  • EURO
    17,8687
  • ALTIN
    987.905
  • BIST100
    2643.89
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da terör örgütü üyelerine eş zamanlı operasyon
Güncel

Van'da terör örgütü üyelerine eş zamanlı operasyon

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 22 PKK/KCK, bir DEAŞ ve 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 25 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 22 PKK/KCK, bir DEAŞ ve 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

  • FETÖ
  • DEAŞ
  • Terörle Mücadele (TEM)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.