Van’da teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
- İHA
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Eylül günü Çatak ilçesi Yukarı Narlıca Mahallesi kırsalında ‘Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel Operasyonu’ düzenlendi. Operasyon kapsamında araziye gömülü vaziyette; 245 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 5 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 2 adet el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 1 adet piknik tüpü, 3 çift ayakkabı ele geçirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.