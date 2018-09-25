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Van’da teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Eylül günü Çatak ilçesi Yukarı Narlıca Mahallesi kırsalında ‘Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel Operasyonu’ düzenlendi. Operasyon kapsamında araziye gömülü vaziyette; 245 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 5 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 2 adet el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 1 adet piknik tüpü, 3 çift ayakkabı ele geçirildi.
 
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

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