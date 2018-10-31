Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van’da teröristlerin eylemlerde kullanacağı silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Van’da PKK/KCK terör örgütü tarafından yapılacak eylemlerde kullanılmak üzere menfeze saklanan silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi Gölardı yolu üzerindeki bir menfeze silah ve mühimmat saklandığı bilgisi elde edildi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, Van il merkezinde PKK\KCK terör örgütü tarafından yapılacak eylemlerde kullanılmak üzere saklanmış 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 30 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirdi.
 
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919

Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA