Van'da teslim olan terörist örgüt içi infaz ve işkencelere başlandığını anlattı
Van'da teslim olan PKK'lı terörist, örgüt içi infaz ve işkencelere başlandığını, teröristlerin kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlattı.
- AA
Van'da teslim olan PKK'lı terörist, örgüt içi infaz ve işkencelere başlandığını, teröristlerin kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.